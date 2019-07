Inter, Milik per Icardi non convince. Napoli vicino alle richieste di Wanda

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella riunione di Lega di questo pomeriggio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontrerà il dg dell'Inter Giuseppe Marotta. E l'obiettivo, ancora una volta, sarà puntato su Mauro Icardi, come conferma Il Mattino.

I numeri della trattativa - Per il quotidiano l'idea di scambio con Arek Milik non viene presa in considerazione dall'Inter. E a livello economico la distanza fra i club è ancora di 15/20 milioni di euro sulla valutazione. Discorso diverso per quanto riguarda la trattativa col giocatore e la moglie-agente Wanda Nara: Icardi non vorrebbe rinunciare ai diritti d'immagine che però il Napoli vorrebbe gestire. E per cercare di convincerlo la società azzurra sarebbe arrivata ad offrire 7 milioni più bonus all'anno, cifra molto vicina agli 8 chiesti dagli Icardi per sposare la causa Napoli.