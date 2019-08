Inter, Milinkovic-Savic difficile ma non impossibile: si tratta

Sergej Milinkovic-Savic resta uno dei giocatori più ambiti dall’Inter in questo finale di calciomercato. Come riportato da Fcinternews.it, la pista è complessa, ma non impossibile. I contatti sottotraccia con l’agente del serbo, Mateja Kezman, sono stati allacciati, anche se la Lazio valuta il servo 100 milioni di euro. Diversi i nomi che potrebbero essere inclusi nella trattativa. Da escludere Matteo Politano, mentre ci sarebbero conferme sui profili di Roberto Gagliardini e Joao Mario, anche se la Lazio vorrebbe Sebastiano Esposito. Il talento classe 2002 piace tanto a Igli Tare che lo accoglierebbe volentieri in biancoceleste. A oggi però è muro totale da parte della’Inter su Seba: per Marotta e Ausilio, infatti, è incedibile, su precisa direttiva dello stesso Antonio Conte rimasto stregato dall’attaccante di Castellammare di Stabia durante il pre-campionato. Tutta da studiare anche la formula dell’operazione: se dalle cessioni di Icardi e Joao Mario l’Inter riuscisse a incassare almeno 70-80 milioni potrebbe reinvestire gran parte del tesoretto su SMS. Altrimenti l’opzione sarebbe quella di un prestito molto oneroso (almeno 20 milioni) con obbligo di riscatto, anche se la Lazio e Lotito - in caso di cessione - puntano a monetizzare nell’immediato.

Per il serbo invece sarebbe pronto uno stipendio da circa 5 milioni a stagione (contratto quinquennale), che rappresenterebbero un deciso passo in avanti rispetto ai 3 più bonus percepiti nella Capitale. I margini di manovra ci sono, anche se i tempi ristretti e le uscite degli esuberi rischiano di portare il tutto sul filo di lana. Con tutte le problematiche del caso per un colpo a cui i dirigenti nerazzurri stanno pensando. Da capire se ci sarà tempo e modo per concretizzarlo.