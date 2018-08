Inter, Milito su Lautaro: "Deve adattarsi, ma ha un futuro enorme davanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato in esclusiva da Tyc Sports, l'ex attaccante dell'Inter Diego Milito parla così dell'impatto sul calcio europeo (in maglia nerazzurra) dell'ex Racing Avellaneda Lautaro Martinez: "Non posso entrare nella testa dell'allenatore (Spalletti ndr), però è sembrato strano anche a me sia entrato solo nel finale di gara con il Torino - ha detto il Principe -. E' giovane, gioca in un calcio totalmente differente, e deve adattarsi. Ha fatto un buon precampionato, ha segnato gol, è normale che debba adattarsi. Lautaro, come tutti sappiamo, ha un futuro enorme davanti, deve imparare molto, ma senza dubbio siamo davanti a un progetto di giocatore che potrà dare molte gioie al futbol argentino", le parole riportate da Fcinternews.it.