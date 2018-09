Inter, mini-crisi alle spalle: Spalletti ne è uscito grazie a tre mosse

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un avvio stentato, l'Inter s'è ripresa e ha centrato tre vittorie di fila. Stasera Luciano Spalletti proverà a conquistare la quarta, ma già sta beccando qualche applauso. L'allenatore toscano è uscito dalla mini-crisi grazie a tre mosse, come spiega La Gazzetta dello Sport: fissando il mix giusto in termini di gioco tra il possesso palla esasperato delle prime partite e la verticalità delle ultime uscite; recuperando alla causa alcuni protagonisti che parevano dimenticati, leggi Candreva, Miranda e Borja Valero; affidandosi al turnover, concetto imprescindibile in periodi di impegni ravvicinati come l’attuale. E anche col Cagliari sarà così.