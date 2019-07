Inter, Miranda al passo d'addio: anche Conte lo mette alla porta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Miranda non sarà confermato dall'Inter, spiega Tuttosport oggi in edicola: il centrale, di ritorno dalla Copa America, vuole confrontarsi con la dirigenza che però lo ha già messo da tempo sul mercato. In un reparto guià folto, non c'è spazio per il giocatore che è considerato partente anche da Antonio Conte. La società, inoltre, vuole liberarsi dal suo stipendio da 3,5 milioni di euro annui.