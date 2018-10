Inter, Miranda: "Cercheremo di vincere. Ogni gara è una finale"

Fonte: fcinternews.it

Alla vigilia della sfida contro il Barcellona, il difensore nerazzurro Joao Miranda si è così espresso ai microfoni di InterTV: "Il Camp Nou è uno stadio importante, con un'atmosfera speciale. Ma noi dovremo restare concentrati, fare la nostra partita e cercare di vincere. L'ampiezza del campo? Per come giocano loro, è un aspetto che fa la differenza. Ma l'Inter sarà invece compatta: bisognerà attaccare e difendere tutti insieme. Ogni partita va giocata come fosse una finale, cercando sempre la vittoria. Siamo venuti qui per giocare una grande gara".