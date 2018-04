Inter, Miranda: "Con questo pareggio sono due punti persi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Miranda, difensore dell’Inter, ha commentato così lo 0-0 contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport: “Sono due punti persi. Abbiamo avuto due-tre occasioni per fare gol, ma non ci siamo riusciti. In questo momento non dobbiamo giocare bene, ma vincere: mancano poche partite, una squadra come la nostra deve sempre portare a casa i tre punti. Tutti dobbiamo fare di più, siamo un po’ calati: dobbiamo fare gol, contrasti e vincere tutti i duelli. Crampi? Gomez ha chiesto il mio cambio, ma io no (ride, ndr): mi sentivo bene, ero solo un po’ stanco”.