Inter, Miranda: "Dobbiamo vincere questa partita"

Non era il test più probante. Anzi, a scrutare il calendario fino alla sosta quello di oggi era probabilmente il più semplice. Però, la Juventus vista questa sera passeggiare all'Allianz Stadium contro la SPAL ha confermato tutta la sua forza, una mania di grandezza che non fa rima...

Roma, El Shaarawy: "È mancata la personalità, non l'impegno"

Il solito Cristiano Ronaldo, nono gol in Serie A: Juventus-SPAL 1-0

Pioli: "Pezzella out? Ceccherini affidabile. Si gioca il posto con Laurini"

Frosinone, Ciofani: "La nostra esperienza in Serie A tornerà utile"

De Zerbi: "Sensi? Un esempio per gli altri. Berardi straordinario"

Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a + 9 dal Napoli, per ora

Parma, D'Aversa: "Io catenacciaro? Non amo allenare fuori dal campo"

Pagelle Juve - Flash Costa, CR7 non fa più notizia. Chi ha visto Perin?

Juve, Allegri: "Ramos? Non ci penso. Un pensiero per Mazzarri"

Juventus, Bonucci: "Vittoria importante per staccare Napoli e Inter"

SPAL, Semplici: "CR7 esempio per i nostri attaccanti. Serve attenzione"

Inter, Ausilio: "Marotta? Una questione del presidente, non mia"

