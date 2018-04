Inter, Miranda e una Champions per rinnovare e chiudere in nerazzurro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Joao Miranda sfrutterà queste ultime quattro giornate di campionato per puntare alla Champions League da guida dello spogliatoio nerazzurro anche per conquistare il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2019. Con l'approdo nella massima competizione europea, il brasiliano firmerebbe un accordo fino al 2020 per poi chiudere la propria carriera proprio tra le fila del club interista.