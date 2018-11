Inter, Miranda: "Gare come quella di Bergamo non devono ricapitare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Impegnato con il Brasile, il difensore dell'Inter Joao Miranda non dimentica l'ultima sconfitta in Serie A, subita a opera dell'Atalanta. Il centrale verdeoro ne ha parlato a SportMediaset: "Vogliamo vincere le partite che restano, anche se sappiamo che è difficile. Abbiamo fatto grandi partite, poi sbagliato quella di Bergamo e non può più succedere".

Sulla Champions.

"Sappiamo che il Tottenham è una grande squadra ma siamo l'Inter e vogliamo vincere. Abbiamo fatto una bella squadra e una squadra come la nostra deve sicuramente arrivare in Champions".