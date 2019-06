Inter, Miranda in fondo alle gerarchie: dirà addio ai nerazzurri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Miranda, trentaquattro anni, è pronto per salutare l'Inter. Intanto in patria è stato protagonista di una notte di bagordi dopo la vittoria contro il Qatar, tanto da far intervenire la Polizia alle quattro di notte. Niente provvedimenti, a prescindere da questo il futuro di Miranda potrebbe essere comunque in patria. E' in fondo alle gerarchie nerazzurre, lo aspetta un ritorno in Brasile spiega oggi Tuttosport.