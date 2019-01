© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piccola grana per la difesa dell'Inter. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Miranda vorrebbe partire subito, senza aspettare giugno. Il brasiliano, insoddisfatto del poco minutaggio concessogli da Spalletti, starebbe insistendo per salutare la Pinetina già a gennaio. Un problema non da poco per l'Inter, che non può operare gravando sul bilancio e fin qui aveva seguito soprattutto nomi buoni per l'estate, da Andersen della Samp a Romero del Genoa, passando per il capitano dell'Atlético Madrid, Diego Godin, e Mancini dell'Atalanta. Da verificare se una di queste operazioni si possa anticipare già in questa sessione invernale: al netto di Godin, col contratto in scadenza a giugno e per il quale l'idea di bruciare i tempi pare impossibile, negli altri casi è difficili immaginare che le società di appartenenza possano ragionare sulla base di un prestito, se non particolarmente oneroso.