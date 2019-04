© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Miranda, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di InterTV dopo il rotondo 4-0 di Marassi: "Bella partita, abbiamo dimostrato carattere. Sono contento per Gagliardini, che finalmente ha fatto doppietta: si sta allenando con me e quindi sta diventando più forte. Le altre hanno rallentato, ma dobbiamo pensare solo a noi e lottare per arrivare in Champions".