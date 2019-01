© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma è forte su Domagoj Vida, difensore classe '89 della Besiktas. Tuttavia, fa sapere Leggo, il croato può finire all'Inter. Il costo del cartellino si aggira sui dieci milioni di euro: una cifra che potrebbe investire il club meneghino una volta ceduto Miranda al Monaco. Proprio i nerazzurri sono balzati in pole per Vida, anche se Monchi continua a lavorare per portare un difensore a Eusebio Di Francesco.