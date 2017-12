Inter, Miranda: "Non vogliamo buttare via ciò che è stato fatto finora"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Miranda, difensore dell'Inter, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Sassuolo: "Con l'Udinese è stata una brutta sconfitta, dobbiamo vincere per raggiungere il nostro obiettivo. Oggi abbiamo l'opportunità: dobbiamo fare di più perché abbiamo giocato male un tempo e non dobbiamo buttare via tutto quello fatto fino ad ora. Il Natale si passa in famiglia e la nostra famiglia è l'Inter. Passiamolo bene giocando una bella partita".