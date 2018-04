Inter, Miranda: "Pareggio pessimo, per la Champions serve di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Subito dopo la fine della gara contro l'Atalanta, Joao Miranda ha commentato negativamente il risultato ottenuto dall'Inter: "Un pareggio pessimo, abbiamo fatto una buona gara però dovevamo vincere. Non basta giocare bene, in questo momento del campionato si deve vincere. Ancora niente gol? Adesso dobbiamo lavorare di più, i difensori come gli attaccanti. Così non basta, per tornare in Champions League dobbiamo fare di più". Sull'episodio del cambio chiamato dal Papu Gomez: "Sì, voleva uscissi perché stavo facendo bene. Ma la nostra panchina non era attenta".