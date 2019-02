Inter, Miranda: "San Siro mi carica, atmosfera unica"

Fonte: fcinternews.it

"San Siro è uno stadio sempre pieno, ricco di passione e mi carica tantissimo". Lo dice Joao Miranda nell'intervista apparsa oggi sul matchday programme della società nerazzurra. "Quando vedi tutti quei tifosi vuoi entrare in campo e dare il meglio, sempre. l'atmosfera che si respira è unica, incredibile. Grazie all'Inter ho imparato tanto sul calcio italiano, sul nostro campionato".

"È vero, ho iniziato da attaccante in carriera. Poi, però, pian piano sono andato sempre più indietro per arrivare in difesa, dove mi trovo benissimo - racconta il centrale brasiliano -. Gli attaccanti brasiliani, però, sono sempre stati un punto di riferimento: Romario e Ronaldo su tutti. Grandi campioni che hanno vinto moltissimo".

Miranda poi racconta come gli piaccia da sempre la batteria, la pasta e soprattutto le lasagne. "Ma in cucina sono un disastro", puntualizza. "Gli altri sport? Guardo basket e volley. In particolare, seguo l'Nba. La famiglia? I bambini sono tutto per me. Appena ho un secondo libero gioco con loro".