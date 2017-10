Inter, Miranda: "Seguo il San Paolo, ma voglio smettere in Europa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Miranda ha parlato al canale Desimpedidos, come riportato da FcInterNews: "Guardo sempre le partite del São Paulo e ho nostalgia di vestire nuovamente quella maglia, ma ora il momento è diverso. Io adesso sono Joao Miranda, giocatore dell'Inter, e il São Paulo ha giocatori di qualità all'interno della sua rosa. Come ho già detto una volta, penso di tornare un giorno o da tifoso o in modo da aiutare il club, ma tornare a giocare lì è difficile. La mia idea è finire la carriera in Europa, ma al tempo stesso il calcio è diventato più veloce e dinamico. Ma se un giorno dovessi tornare in Brasile, la mia prima opzione sarebbe indubbiamente il São Paulo".