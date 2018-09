Inter, Miranda: "Siamo forti, abbiamo vinto con merito"

“Guardiamo al futuro con ottimismo”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Un primo bilancio si può fare? “Abbiamo una squadra nuova, ci serve il tempo necessario per il rodaggio”. Comunque il mercato è stato di livello... “Si. Abbiamo tutto per fare...

Feralpisalò, per Altare lesione del legamento crociato anteriore

Serie C, Carrarese-Pro Patria si gioca sul neutro di Pontedera

Lega Pro, convocata per il 16 ottobre l'assemblea delle società

Serie C, le variazioni d'orario della quinta giornata

Paganese, Fusco: "Basta critiche ingenerose, la squadra è con me"

Entella, comunicato del club: "Soddisfatti per parole di Giorgetti"

Serie C, Gravina: “Cinque club non hanno sostituito la fideiussione”

Carrarese, Baldini: "Voglio una squadra in partita dall'inizio alla fine"

Serie C, il Catania vince sul campo del Rende: 2-1 il finale

Serie C, vittorie importanti per Sicula Leonzio e Casetana

Serie C, il Trapani non si ferma: 2-1 al Siracusa e vetta solitaria

Vicenza, Colella: "Solo in Italia se non si fa gol è colpa degli attaccanti"

Altre notizie Serie C

Joao Miranda ,difensore dell'Inter, è intervenuto su DAZN: "Siamo forti, abbiamo fatto una partita importante, difficile, e abbiamo vinto con merito. Lautaro lavora tanto in allenamento ed è giusto abbia segnato, ci aspettiamo questo da lui perché è troppo forte e ora pensiamo alla prossima partita. Io sto bene, ho solo preso una botta".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy