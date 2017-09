Inter, Miranda: "Sto bene, sarò presto in campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, Miranda ha voluto ringraziare i tifosi per le dimostrazioni d'affetto nei suoi confronti dopo l'incidente patito nella notte italiana durante la gara contro l'Ecuador rassicurando sulle sue condizioni: "Vi ringrazio per i messaggi, sono molto felice di tutto questo affetto. Sto bene e presto tornerò in campo".