Inter, Miranda: "Vincere oggi è estremamente importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da InterTV prima della sfida contro il Frosinone, Joao Miranda si è così espresso riguardo il match di San Siro: "Sarà una partita importante, dobbiamo vincerla. Per noi è estremamente importante portare a casa i tre punti. Ciascuno di noi è caricato nel miglior modo possibile: abbiamo la grinta per fare bene. Dobbiamo fare bene, perché il Frosinone non regalerà nulla. Gli impegni con le Nazionali? Chi è rimasto ad Appiano, ha lavorato tantissimo".