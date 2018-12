© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto afferma Sky Sport, l'Inter potrebbe pensare a un rinforzo in difesa nel caso in cui qualcuno dovesse farsi avanti per Joao Miranda. Il brasiliano ha fatto intendere di voler giocare di più, ma non ha nessuna proposta in mano per forzare la sua cessione. I nerazzurri però non hanno intenzione di farsi trovare impreparati in caso di addio e hanno già due nomi in mano per la sua eventuale sostituzione: Joachim Andersen della Sampdoria e Andreas Christensen del Chelsea.