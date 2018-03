Inter, missione Champions League: due destini legati a doppio filo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione riscatto: in casa Inter è questa la chiave di volta della sessione estiva in via di programmazione, ed al di là delle evoluzioni della situazione legata al futuro di Walter Sabatini, la predisposizione dei nerazzurri è già improntata alla prossima estate. La Champions League sara discriminante decisiva in almeno un paio di operazioni chiave: il rinnovo di Icardi ed il riscatto di Rafinha. Per il capitano va sottolineato come l’apertura sia totale, e la discriminante della partecipazione alla massima competizione europea sia tale solo per il conseguente introito economico che permetterebbe all’Inter un considerevole aumento di ingaggio (e di clausola) e non certo per condizioni dettate dal numero 9 che sarebbe infatti disposto ad aprire il dialogo a prescindere dal piazzamento nerazzurro in questo campionato. Discorso analogo a quello di Rafinha, il cui riscatto dipenderà totalmente dal raggiungimento del quarto posto nel torneo in corso: solo in caso di un esito soddisfacente a giugno le pretese del Barcellona potrebbero essere soddisfatte, nonostante la ferrea volontà del brasiliano di proseguire l’avventura milanese.