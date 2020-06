Inter, missione delineata. E su Lautaro prosegue il pressing di Conte

La riprova dei fatti, una dimostrazione di continuità. È quanto l’Inter deve fornire in vista della gara di campionato di stasera contro il Sassuolo per tenere fede alle parole di Antonio Conte e cercare di proseguire una rincorsa complicata ma che dalle parti di Appiano Gentile non viene considerata impossibile. Vincere tutte le partite sarà il mantra di partenza, valutandole una per volta è l’aggiunta imprescindibile per cercare di mettere in pratica il progetto teoricamente perfetto. Pochi dubbi di formazione, specie nel reparto avanzato laddove la presenza di Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez sta diventando sempre più una certezza, così come in chiave mercato va sottolineata la variazione di atteggiamento del Barcellona nei confronti dell’argentino. La spavalda sicurezza di riuscire a convincere la dirigenza nerazzurra a scendere a più miti consigli rispetto ai 111 milioni di clausola rescissoria sta lasciando spazio alla ricerca spasmodica delle cessioni che potrebbero finanziare un investimento che allo stato attuale delle cose i blaugrana non potrebbero portare a termine. Intanto Conte spinge per la permanenza di Lautaro, e con l’habitat tattico di cui sopra potrebbe arrivare anche la convinzione che la felicità ed il successo potrebbero essere anche all’ombra della Madonnina e non per forza sulle Ramblas.