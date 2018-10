Inter, missione rinnovo: Brozovic fino al 2022 con clausola per l'estero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta oggi Leggo, che fa il punto sull'Inter in vista del derby del week-end, è pronto il rinnovo con la formazione nerazzurra per Marcelo Brozovic. Nuovo contratto fino al giugno del 2022 con 3 milioni di stipendio annui e una clausola fissata ma solo per i mercati esteri. Valore: 60 milioni di euro.