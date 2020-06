Inter, missione Samp: in arrivo cambi per vincere e convincere. Serve un segnale forte

Un'altra seduta è volata ad Appiano Gentile. Conte ha mostrato in video gli errori di gestione, di movimento e di giocata ai suoi uomini rispetto alla gara contro il Napoli. La Sampdoria si avvicina e la consapevolezza di giocarsi il secondo tutto per tutto della stagione in pochi giorni in casa Inter è molto forte. Dal San Paolo sono usciti alcuni acciaccati che, dolori a parte comunque recuperabili, non hanno convinto il tecnico di Lecce. In vista del ritorno a San Siro (vuoto), solo Matias Vecino sta dando segnali realmente preoccupanti, ma si lavora con il personalizzato nella speranza di poterlo almeno portare in panchina nel match contro i blucerchiati. Godin, de Vrij e D'Ambrosio dovrebbero essere tutti disponibili anche se nessuno di questi, per questioni tattiche o fisiche, è sicuro di un posto in campo dal primo minuto. Antonio ha voglia di cambiare qualcosa per lanciare un segnale forte alla squadra e all'ambiente tutto. Necessario perciò sarà vincere e, soprattutto, convincere.