Inter, missione tre punti ma tanti dubbi di formazione

Vincere per ritornare alla piazza d’onore e rendere merito ad una stagione di sostanziale crescita, da sancire in maniera inequivocabile con la concretezza di un risultato tangibile. Non ci sono grossi margini di scelta per l’Inter di Antonio Conte, alle prese con la gara contro la Fiorentina per rispondere all’Atalanta, prendere il largo rispetto alla Lazio e ritardare la festa scudetto ormai ineluttabile della Juventus capolista. Diversino dubbi che albergano nella testa di Antonio Conte rispetto all’undici da opporre ai gigliati, a partire dalla presenza di Godin in luogo di Bastoni nel trittico arretrato, passando per la scelta dei centrali di centrocampo che potrebbe ricadere su Brozovic e Barella con la conseguente decisione di puntare su un uomo tra le linee alle spalle di Lukaku ed uno tra Sanchez (favorito) e Lautaro Martinez. Per il trequartista il ballottaggio è tra Borja Valero ed Eriksen, con la possibilità per il danese di ritagliarsi uno spazio importante in vista del finale di campionato e soprattutto in previsione dell’Europa League di agosto. Sulle fasce, scontata la chance dal primo minuto per Moses dopo la bella prestazione di Roma, mentre sul versante mancino Biraghi è favorito sulla concorrenza. Missione tre punti, e per alcuni interpreti, c’è annessa anche la chance di meritarsi una riconferma per il futuro.