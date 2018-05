Inter, missione uscite: incontro per Dalbert e veto su Skriniar

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chi si aspettava che dopo avere conquistato la qualificazione diretta alla prossima Champions League anche la sessione di mercato dell’Inter sarebbe stata in totale discesa, non aveva fatto i conti con il Fair Play Finanzario e con quel Settlement Agreement che fa da spauracchio per chi lo ha siglato e da potenziale panacea di tutti i mali per chi aspira a crearlo con la Uefa. La conseguenza immediata per le scelte dei nerazzurri è che le prime settimane della sessione che possiamo o definire come ufficialmente in corso, siano improntate quasi esclusivamente sul reperimento di denaro e quindi sui movimenti in uscita. A questo proposito va sottolineato come un nome particolarmente caldo sia quello di Dalbert: dopo l’inseguimento estivo e la stagione in ombra del brasiliano le richieste stanno piovendo a getto continuo e per domani è previsto un summit con l’agente dell’ex Nizza e Piero Ausilio per arrivare ad una quadra su un’ipotetica partenza in prestito del ragazzo. Per la squadra del futuro vanno invece registrati rumors che coinvolgono diversi profili di un Made in Italy che certamente in casa nerazzurra si cercherà di esplorare nella speranza di ottenere risultati concreti: il nome di Politano è stato suffragato dalle parole di apertura del suo agente, quello di Verdi non è certamente una novità degli ultimi giorni, mentre il sogno risponde all’identikit di quel Federico Chiesa che identifica le caratteristiche ideali di un investimento vincente. Evidente che in casa Fiorentina si alzino le resistenze più strenue, esattamente come in casa Inter si pensa di fare per tutte le offerte in arrivo per Skriniar: Spalletti lo considera imprescindibile e la volontà del tecnico sarà assecondata.