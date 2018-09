Inter-Modric, FIFA assolve i nerazzurri dopo la denuncia del Real Madrid

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di J.M.Colomo

La FIFA ha deciso di assolvere l'Inter per il caso Modric. I vertici della massima organizzazione mondiale hanno dato comunicazione ai nerazzurri che non verrà dato seguito alla denuncia, da parte del Real Madrid, di comportamento scorretto. La FIFA ha sentito, nei giorni scorsi, le versioni di Inter, Real Madrid e Luka Modric, dando il non luogo a procedere.