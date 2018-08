Inter, Modric ha già comunicato al Real di voler partire

© foto di Imago/Image Sport

Luka Modric ha già comunicato ai dirigenti del Real Madrid la volontà di lasciare la Casa Blanca per iniziare una nuova avventura altrove. Mercoledì, il centrocampista croato candidato alla vittoria del Pallone d'Oro, incontrerà Florentino Perez per risolvere la questione. Secondo la Gazzetta dello Sport, resta solo da capire se l'addio arriverà in modo consensuale o con una rottura, ma sul fatto che il giocatore lascerà Madrid pare non esserci comunque nessun dubbio. In tutto questo l'Inter resta alla finestra, con Ausilio che è convinto di avere il favore del centrocampista in pugno.