Inter, Modric triste al Real Madrid: il futuro torna a essere incerto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Modric non è mai uscito dai pensieri dell'Inter e i nerazzurri non sono mai usciti da quelli del giocatore croato. Nonostante i messaggi pubblici di serenità nei confronti del Real Madrid e le frenate di Ausilio, il croato non si è mai seduto a parlare di rinnovo con i Blancos perché nei suoi pensieri l'addio non è un'opzione da scartare proprio con l'idea di continuare a trattare un eventuale approdo in Serie A. L'avvio incerto dei Blancos sotto la guida di Lopetegui ha aumentato la 'tristezza' del candidato al Pallone d'Oro e se a gennaio la situazione non dovesse cambiare piega, ecco che i colloqui tra Modric e l'Inter potrebbero tornare di forte attualità. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.