Inter-Modric, weekend decisivo. Ancora nessun colloquio con Perez

© foto di J.M.Colomo

Nonostante le notizie che arrivano dalla Spagna, secondo cui Luka Modric avrebbe deciso di restare, Sky Sport ribadisce che non c'è stato nessun confronto con Florentino Perez, anche se i contatti sarebbero continui. Il croato, anzi, manda ancora segnali all'Inter: vuole vestire nerazzurro e aspetterà ancora qualche giorno. Sarà decisivo il weekend: se lunedì Modric partirà in direzione Tallinn con la squadra per la Supercoppa Europea, sarà chiaro a tutti che Perez avrà vinto la sua personale battaglia.