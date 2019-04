Inter molto vicina a Danilo del City. Pronto un quadriennale a 4 milioni

© foto di J.M.Colomo

Nome nuovo per il mercato dell'Inter. Secondo quanto riporta l'edizione on line di Repubblica, infatti, la società nerazzurra sarebbe vicina al nazionale brasiliano Danilo, esterno destro del Manchester City, valutato circa 20-25 milioni dal club inglese. I nerazzurri - si legge - devono concorrere al momento con il Valencia ma sono nettamente in vantaggio: si lavora per un contratto di 4 anni sulla base di 4 milioni a stagione. Il giocatore classe 1991, due volte campione d'Europa con il Real Madrid, vanta, tra gli altri trofei, anche un successo nella Coppa del Mondo per club, una Supercoppa europea, una Libertadores (con il Santos nel 2011), e 4 titoli nazionali tra Spagna, Inghilterra (Manchester City) e Portogallo (con il Porto).