Inter, Monchengladbach su Dalbert: la richiesta dei nerazzurri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una stagione, la prima in Italia, tra tante ombre e poche luci e adesso il calciomercato. L’avventura in Serie A di Dalbert Henrique, terzino sinistro classe 1993 che l’Inter ha prelevato la scorsa estate dal Nizza per 20 milioni di euro più 6 di bonus e il 10% sulla futura eventuale rivendita, potrebbe essere arrivata al capolinea. Come riportato da Manuele Baiocchini, giornalista SkySport, infatti, il Borussia Monchengladbach sta lavorando per portare il giocatore in Germania: la richiesta dell’Inter per privarsi del brasiliano è almeno quella del prestito con diritto di riscatto alla stessa cifra investita lo scorso anno per portare Dalbert in nerazzurro. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.