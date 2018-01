Inter, monitorato il giovane regista Biancu del Cagliari

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il talento di Nicolò Barella, che sta già stregando mezza Italia Inter compresa, il Cagliari è pronto a godersi quello di Roberto Biancu. Il regista sardo classe 2000 è oggi al centro di un focus da parte del portale Gianlucadimarzio.com, che sottolinea come il suo arrivo al Cagliari, nel 2015, fu propiziato dall'opera di Gianfranco Matteoli, ex giocatore nerazzurro e oggi osservatore dell'Inter. Il talento di Sassari, infatti, interessava anche a Sampdoria, Entella e Roma. Proprio i giallorossi hanno testato il valore di Biancu in una serie di provini nel 2014: il ragazzo piacque molto agli scout romanisti, tuttavia non fu ingaggiato. Alla Roma, a capo degli osservatori del settore giovanile, c'era all'epoca Marco Albergati, che l'estate scorsa si è trasferito all'Inter e non si è mai dimenticato di questo giovane regista sardo, che intanto ha fatto in tempo a esordire in Serie A contro il Milan il 28 maggio scorso. Ecco dunque che Albergati, ora osservatore nerazzurro, ha subito mosso i suoi passi su Biancu, uno dei profili da tenere maggiormente d'occhio per l'Inter del futuro.