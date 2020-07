Inter, monologo senza gol sotto la pioggia: 0-0 con la Fiorentina al 45'. Super Terracciano

Almeno tre clamorose occasioni da gol non bastano all'Inter per chiudere in vantaggio il primo tempo della sfida contro la Fiorentina. Risultato di 0-0 all'intervallo, dopo 45 minuti di puro ma fin qui improduttivo monologo nerazzurro, in un San Siro innaffiato dalla pioggia.

TERRACCIANO E IL PALO TENGONO A GALLA LA VIOLA. Come detto, tanta Inter in questa prima frazione di gioco. Decisivi, per gli ospiti, gli interventi di Terracciano: il portiere è protagonista sin da subito su Lukaku, dopo un pericoloso flipper in aria. Il belga è, come prevedibile, l'uomo più pericoloso dell'Inter: trova il palo al 18', poi ancora Terracciano alla mezz'ora, anche se in questo caso l'ex Manchester United avrebbe potuto fare meglio. Un colpo di testa sbilenco di Pezzella l'unico acuto di una Fiorentina che tiene il campo e fin qui trattiene pure l'impeto dei padroni di casa, ma con tanta sofferenza. Da segnalare l'infortunio al 20' per De Vrij: dentro Ranocchia nella difesa dell'Inter.