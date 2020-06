Inter, Morata l'obiettivo se parte Lautaro: ecco come aggirare lo scoglio ingaggio

Nel caso in cui l'Inter dovesse lasciar partire Lautaro Martinez, Alvaro Morata diventerebbe subito una vera e propria priorità per i nerazzurri che hanno comunque già avviato i primi sondaggi. Uno degli scogli da superare sarebbe quello dell'ingaggio da 10,5 milioni che lo spagnolo percepisce all'Atletico Madrid. I dirigenti interisti potrebbero ricopiare quelli che hanno permesso di acquistare Lukaku ed Eriksen, con una parte fissa più bassa e tanti bonus che nel giro di un paio di stagioni potrebbero permettere ad entrambi di andare in doppia cifra per quanto concerne il salario. Il giocatore in realtà non vorrebbe lasciare Madrid, ma nel caso in cui si dovesse concretizzare l'acquisto di Cavani, ecco che lo spazio in rosa in vista dell'Europeo potrebbe essere minore rispetto al recente passato e dunque potrebbe spingerlo a gettarsi tra le braccia dei "mentori" Marotta e Conte. A riportarlo è Tuttosport.