Inter, Moratti: "Spero che la mia famiglia venga ricordata per l'impegno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni del canale youtube del club nerazzurro. Ecco le sue parole, riportate da fcinternews: "Ricordo con grandissimo orgoglio il periodo di mio padre; credo e spero che la famiglia rimanga in mente, soprattutto mio padre, come un momento di storia molto importante e decisivo per portare la squadra a livelli internazionali e ad essere conosciuta e amata anche nel resto del mondo".