Inter, Moratti: "Suning impoverita senza Sabatini. Non penso al ritorno"

Fonte: fcinternews.it

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato del momento dei nerazzurri ai microfoni di TeleLombardia: "Non so molto della vicenda Sabatini, ho letto sul giornale. Era un valore aggiunto per esperienza ma avrà avuto le sue ragioni e la società sarà d'accordo. Suning avrà la forza di andare avanti ugualmente anche se sarà impoverita dalla mancanza della sua esperienza. Io sono un tifoso dell'Inter e noi tifosi possiamo rimanere tranquilli, è un dispiacere ma la società ha la forza per andare avanti. Rientrare in società? Qui stiamo parlando di Sabatini (ride ndr.) in questo momento non ci penso, gli azionisti hanno la forza per portare avanti tutto".