© foto di Francesca Ceciarini

Solo sei le presenze stagionakli in Super League, più dodici minuti in Coppa, per Victor Moses con la maglia del Fenerbahce. Una stagione che non è andata come sperato per il classe '90 di Kaduna, esterno a tutta fascia nigeriano oramai a un passo dall'Inter. Il Fener interromperà a breve ufficialmente il prestito e il Chelsea lo darà ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto.

Decisive le visite Rilanciato da Conte al Chelsea, Moses ha poi cercato senza gloria fortuna in Turchia. Adesso i nerazzurri ma saranno decisive le visite mediche visto che Moses viene da due infortuni al flessore. Dopo aver superato i doppi test, potrà eventualmente arrivare la fumata bianca.