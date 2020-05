Inter, Moses deve guadagnarsi la conferma. Ma il Coronavirus cambia tutte le prospettive

Ultime su futuro di Moses all'Inter direttamente dal Corriere dello Sport. L’esterno - si legge - la permanenza in nerazzurro se la deve ancora guadagnare. Le 7 apparizioni, per un totale di 359’, non sono sufficienti per una valutazione definitiva. Per acquistarlo dal Chelsea, comunque, occorrono 12 milioni: una cifra non particolarmente elevata, ma la crisi per il Coronavirus cambia tutte le prospettive. Il piano per la prossima stagione è quello di rafforzare entrambe le fasce e Moses, quindi, non sarebbe la prima scelta. Ma se i Blues accettassero di rinnovare il prestito per un altro anno….