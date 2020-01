© foto di Francesca Ceciarini

Victor Moses è arrivato a Milano. L'esterno del Chelsea, che ha interrotto il prestito col Fenerbahce per cambiare nuovamente maglia, è arrivato in Italia con l'intento di iniziare una nuova avventura agli ordini di Conte. Domani mattina sono già state fissate le visite mediche che dovranno essere molto approfondite per evitare nuovi casi legati alle condizioni atletiche del calciatore. A riportarlo è Sky Sport.