Inter, Moses e Biraghi in dubbio: la conferma passa da sconti e scambi

L'Inter ha diversi dubbi a proposito dei potenziali riscatti di due giocatori rilevati in prestito ma che hanno un riscatto che pare fuori dai parametri post virus, soprattutto per il rendimento dei protagonisti. Il primp è Victor Moses, arrivato dal Chelsea a gennaio per prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Con lo sconto da parte dei Blues le parti potrebbero arrivare a un accordo, altrimenti il giocatore tornerà in Inghilterra. Discorso leggermente diverso per Cristiano Biraghi, arrivato nell'operazione che ha portato Dalbert alla Fiorentina anche lui con un riscatto fissato a 12 milioni. Qui il discorso è diverso perché resta in ballo la possibilità di uno scambio con i viola che probabilmente metterebbe d'accordo tutti. A riportarlo è Tuttosport.