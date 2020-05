Inter, Moses: "Giochi meglio con un allenatore che crede in te come fa Conte"

Nel corso dell'intervista concessa al The Nation, Victor Moses ha parlato della sua avventura all'Inter: "Penso di aver capito che puoi giocare meglio con un allenatore che crede in te e così è stato con Conte. Prima del lockdown ho giocato tre partite ed è stato stupendo. Ho giocato da titolare fuori casa contro l'Udinese e abbiamo vinto 2-0 - riporta Fcinternews.it -. Un ottimo risultato per la squadra e noi giochiamo per il bene della squadra. La sconfitta in Coppa Italia col Napoli? La domenica avevamo consumato molta energia fisica e mentale, ma non può essere una scusa. Siamo molto delusi di questa sconfitta, ma non dobbiamo perdere le speranze. Dobbiamo vincere la partita di ritorno".