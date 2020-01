© foto di Luca Bargellini

Via libera del Chelsea per Victor Moses all'Inter. Come vi abbiamo anticipato il nigeriano nelle prossime ore arriverà a Milano per iniziare la sua nuova avventura. Stando a quanto riportato da SkySport i Blues pochi minuti fa hanno autorizzato il giocatore a volare in Italia per le visite mediche e la firma col club nerazzurro.