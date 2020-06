Inter, Moses: "Questo è un club enorme: voglio vincere con questa maglia"

Victor Moses, esterno dell'Inter arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea, ha parlato al club per il Match Programme di oggi in vista della sfida contro il Sassuolo: "Adoro il calcio, è stata la mia passione fin da bambino, è nel mio sangue ed è quello che voglio fare. Il punto di svolta della mia carriera è stato quando a 16 anni ho fatto il mio debutto con il Crystal Palace. Sono entrato in campo e l'atmosfera era incredibile, mi ha fatto pensare che il calcio era la mia ragione di vita, qualcosa per cui dare tutto, impegnandosi al 100%". Poi parlando di Antonio Conte, tecnico che aveva avuto anche in Blues: "È un grande uomo e allenatore, conosco bene il suo metodo di lavoro - dice il nigeriano -. Vuole il meglio dai suoi giocatori e questa è la ragione principale per cui sono qui, perché ho lavorato con lui e so cosa chiede: vole solo che andiamo là fuori, lavoriamo sodo e che ci divertiamo praticando la nostra idea di calcio. Ovviamente è quello che io voglio fare, vincere con lui, con questa squadra e questo fantastico club". Infine sui giocatori che conosceva già prima di arrivare in nerazzurro: "Conoscevo Lukaku, Young ed Eriksen. Sono tutti ragazzi fantastici e andiamo nella stessa direzione. L'Inter è un club enorme, con tifosi incredibili".