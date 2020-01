Inter, Moses sempre più vicino. Il nigeriano può arrivare entro giovedì

© foto di Francesca Ceciarini

Per Victor Moses all'Inter c'è l'ok del Chelsea, titolare del cartellino del giocatore che da due stagioni è in prestito al Fenerbahçe. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il nigeriano potrebbe arrivare a Milano tra mercoledì e giovedì per sostenere le visite mediche e diventar eun giocatore nerazzurro. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Classe 1990, la stagione dell'esterno è stata fin qui condizionata dagli infortuni: la sua ultima presenza risale al 3 dicembre, con uno scampolo di partita in Coppa di Turchia. Fin qui solo 7 presenze complessive.