Inter, Mourinho a Milano con Mendes: nessun contatto con i nerazzurri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport rilancia la suggestione José Mourinho, per quello che sarebbe un ritorno clamoroso sulla panchina nerazzurra. Lo Special One mercoledì sera è arrivato a Milano insieme al suo agente Jorge Mendes. I due hanno soggiornato in uno degli alberghi più famosi della città in zona stazione Centrale e ieri hanno avuto degli incontri per affari personali. Niente incroci con l’Inter, nessun contatto diretto con la dirigenza nerazzurra. Marotta, per esempio, ieri era a Roma per il 43° Congresso ordinario della Uefa nel quale è stato rieletto Ceferin come presidente; Ausilio è rimasto in sede tutto il giorno e Gardini era ad Appiano a seguire l’allenamento. Mourinho era a Milano per affari suoi, così come Conte la settimana scorsa era di passaggio nel capoluogo lombardo per shopping e incontri con amici. L’impressione, stando anche a quanto si sussurra dall’Inghilterra, dalla Spagna e dal Portogallo, è che Mourinho non scarti l’idea di un ritorno all’Inter, anzi all’allenatore di Setubal non dispiacerebbe tornare (pare che fra Real e Inter preferisca la seconda, oggi). Piuttosto è l’Inter che non è caldissima su Mourinho, nel senso che sia la dirigenza che Suning, per ora, se potessero scegliere senza ostacoli andrebbero dritti su Conte".