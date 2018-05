Inter, Mourinho chiama Joao Mario allo United: "Mi è sempre piaciuto"

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho chiama Joao Mario al Manchester United. Intervistato da Record, il tecnico del Manchester United ha parlato così del centrocampista di proprietà dell'Inter: "Sarebbe bello se rimanesse in Inghilterra. Al Manchester United? Perché no, mi è sempre piaciuto". Il portoghese lo scorso gennaio si è trasferito in prestito al West Ham, che sta pensando di riscattarlo proprio quest'estate.