Inter, Moussa Dembélé piace ma non è un obiettivo: ecco i motivi

Ogni giorno che passa è tutto un Lautaro Martinez ha detto sì al Barcellona e ora palla all'Inter. Che prende atto del fatto che dalla Catalogna non mollano di un centimetro quanto al desiderio di portare l'argentino in blaugrana, pur non potendo pagare per intero la clausola di 111 milioni di euro che i nerazzurri non abbassano neppure di fronte all'inevitabile ridimensionamento del mercato post coronavirus. E siccome la questione è parecchio calda, la lista dell'ad Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio continua ad allargarsi.

Non moltissimo, s'intende: se proprio sarà addio a Lautaro, il suo sostituto dovrà essere un elemento all'altezza del Toro, con caratteristiche tecnico-tattiche molto specifiche. Detto che Dries Mertens è stato individuato come erede (se così si può dire) di Alexis Sanchex, meno avanti con l'età ma pure molto meno avanti quanto a integrità fisica e garanzie, il nuovo compagno di Romelu Lukaku non potrà avvicinarsi troppo a lui. Ecco perché gli uomini mercato nerazzurri stanno seguendo in maniera approfondita e a prescindere dall'età Werner, Cavani e Aubameyang.

Punte perfette per adattarsi meravigliosamente all'occasione in ali offensive, attaccanti che comunque tendono ad uscire dal loro recinto, a giocare per il secondo centravanti che taglia in area, a muoversi sul limite e calciare dalla distanza. Tutte peculiarità che non si vedono in Moussa Dembélé. L'attaccante del Lione, che neppure costa poco (50-60 milioni) e in più rimane non a caso nel mirino dello United, è quello che si dice un uomo d'area e basta, una copia meno imponente di Romelu, ma tuttavia parecchio simile a Big Rom che più di tutto ama dominare nella zona rossa avversaria.

Apprezzato molto sì dai nerazzurri, ma di sicuro non un obiettivo per ciò che potrebbe essere il reparto offensivo contiano di domani. E bene comunque dire che ogni ipotesi è strettissimamente collegata all'uscita o meno del diez dell'Inter. Occorre ancora aspettare qualche settimana, ma l'elenco delle alternative in Viale della Liberazione è già parecchio definito.